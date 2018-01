Die Türkei wirft Akhanli unter anderem vor, in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt gewesen zu sein. Der Autor vermutet dagegen, er solle mundtot gemacht werden. Bei einer Pressekonferenz in Madrid übte er scharfe Kritik insbesondere am türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Dieser habe eine "despotische Haltung" und glaube, "dass er sich alles erlauben darf". Erdogan habe "mit einem gewählten Staatspräsidenten nichts zu tun". Mit seiner Auslieferung an die Türkei rechnet Akhanli nach eigenen Angaben nicht. Aber auch dies könnte ihn nicht einschüchtern: "Sie können mich niemals zum Schweigen bringen", sagte der Schriftsteller.