Im Interview mit dem ZDF heute journal erklärt Fintan O'Toole, der auch als Journalist und politischer Kolumnist arbeitet, dass es für die Briten jetzt ganz wichtig sei, einen Clown ins politische Geschehen hineinzuholen, denn "der Brexit ist an einem Punkt angelangt, an dem selbst die Leute, die das Ganze vorangetrieben haben, wissen, dass es jetzt ernst wird". Und das wolle man nicht.



Er sei ja kompliziert. Der Brexit. Aber die Geschichte, die man den Leuten vorher zum Brexit erzählt hatte, war, dass er eben nicht kompliziert sei. Da müsse man jetzt jemanden schicken, der in Witzen spricht, der eine komische Person ist. "Boris Johnson hat diese Art von Person über Jahre hin kultiviert." Was die Leute allerdings nicht wüssten, sei, ob er das Ganze jetzt ernst meine, oder einen Witz mache.