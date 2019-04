Der Autor Navid Kermani bei seiner Dankesrede in Köln.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der Schriftsteller Navid Kermani hat den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. In seiner Laudatio sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in Köln, Kermani zeige, "so oft er kann, wo wir in einer Zeit, die aus den Fugen scheint, neuen Halt suchen können."



Er würdigte Kermani auch als "leidenschaftlichen Europäer". Kermani wurde in Siegen als Sohn einer iranischen Familie geboren. Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes NRW und mit 25.000 Euro dotiert.