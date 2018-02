Schulze: Es war ein Engagement für die SPD, nicht gegen sie, eine Aufforderung, ein breites linkes Bündnis als Alternative zum Status Quo zu schaffen. Die Unterzeichner kamen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Man musste kein Politikwissenschaftler sein, um zu sehen, was die Einebnung des politischen Wettstreites bedeuten würde. Die AfD in der heutigen Form gäbe es wahrscheinlich nicht, wenn die SPD eine Alternative zum "Weiter so!" angeboten hätte. Bei einer Partei, die weiß, was sie will, würde sich die Frage nach Koalitionen relativ schnell von selbst beantworten, so oder so.