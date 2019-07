Er ist der beste, aggressivste politische Satiriker, den Deutschland heute hat, der auch wirklich etwas erreicht und politisch in allen Fragen, wie ich finde, das Herz auf dem rechten Fleck hat. Daniel Kehlmann

Voll des Lobes ist Kehlmann für den Satiriker Jan Böhmermann. "Ich bin begeistert von allem, was er macht. Er ist der beste, aggressivste politische Satiriker, den Deutschland heute hat, der auch wirklich etwas erreicht und politisch in allen Fragen, wie ich finde, das Herz auf dem rechten Fleck hat", schwärmte Kehlmann.



Der Schriftsteller erhält für seinen Eulenspiegel-Roman "Tyll" an diesem Samstag den mit 20.000 Euro dotierten Schubart-Literaturpreis der Stadt Aalen.