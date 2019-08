Sie sei am Montagabend im Montefiore Medical Center in New York nach kurzer Krankheit gestorben, teilte ihr Verlag Alfred A. Knopf am Dienstag mit. Morrison wurde 88 Jahre alt. "Obwohl ihr Ableben ein gewaltiger Verlust ist, sind wir dankbar, dass sie ein langes, gutes Leben gelebt hat", erklärten ihre Angehörigen. Sie sei "vergangene Nacht friedlich verstorben".