Achterbahnfahrten gegen Nierensteine oder Spucke zum Putzen: Zehn wissenschaftliche Studien, die "erst zum Lachen und dann zum Denken anregen", sind an der US-Eliteuniversität Harvard mit den sogenannten "Ig-Nobelpreisen" ausgezeichnet worden.



Die undotierten Ig-Nobelpreise ("ignoble" heißt auf Deutsch "unwürdig") sollen "das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren". Zu der traditionell klamaukig-schrillen Gala reisten auch in diesem Jahr echte Nobelpreisträger an.