Plakate gegen Wohnungsverkauf in der Karl-Marx-Allee. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Der Konflikt um die Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Allee galt als Symbol für die Mietmisere in deutschen Großstädten. Jetzt kauft das Land Berlin die rund 670 Wohnungen in der ehemaligen DDR-Prachtstraße von einem privaten Eigentümer, um wieder mehr Kontrolle über den Wohnungsmarkt zu bekommen.



Wie die Senatskanzlei mitteilte, werden sie von der kommunalen Gesellschaft Gewobag übernommen. Ursprünglich wollte die Firma Predac die Wohnungen an den Konzern Deutsche Wohnen veräußern.