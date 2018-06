Nepal wählt Regionalparlamente und seine Nationalversammlung. Quelle: Skanda Gautam/ZUMA Wire/dpa

In Nepal haben die ersten Regionalwahlen in sieben neu gebildeten Bundesstaaten begonnen. Die etwa 3,2 Millionen Wähler waren auch aufgerufen, die Abgeordneten der Nationalversammlung zu bestimmen. Der erste Teil der Abstimmung begann am Sonntag, der zweite im übrigen Teil des Landes ist für den 7. Dezember vorgesehen.



Tausende Polizisten und Soldaten sollten für Sicherheit sorgen. Die Wahlen zu den Regionalparlamenten gelten als wichtiger Schritt bei der Demokratisierung Nepals.