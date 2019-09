Die Zahl der Herz-Operationen ist deutlich gestiegen. Archivbild.

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Immer mehr Patienten werden am Herzen operiert. 2018 wurden 410.840 Eingriffe durchgeführt. Das waren rund 23 Prozent mehr als vor zehn Jahren, meldet das Statistische Bundesamt. Auf die möglichen Ursachen des Anstiegs wird nicht eingegangen.



Am häufigsten implantierten Ärzte einen Herzschrittmacher. An zweiter Stelle steht das Anlegen eines Bypasses. Die Herzpatienten waren durchschnittlich 71 Jahre alt. Knapp zwei Drittel waren Männer.