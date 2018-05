Schröder ist da für ihn ein wichtiger Ansprechpartner, auch wenn der für sein Engagement in Deutschland oft kritisiert wird. Putins Verhältnis zu Merkel ist schwieriger. Aber sie ist die amtierende Regierungschefin. Die Kanzlerin ihrerseits hat mehr Zeit und Geduld in den Kontakt zu Putin investiert, gerade wegen der Ukraine, als jeder andere westliche Politiker.



Dass Schröder bei der Vereidigung in der ersten Reihe saß, wollte die Kanzlerin indes nicht kommentieren. Kritik gab es aber über das Vorgehen Russlands gegen Demonstranten. "Wir sind besorgt über die Meldungen und die hohe Zahl von Verletzten, sowie über die Verhaftung von Minderjährigen", sagte eine Regierungssprecherin. Noch am Tag der Inauguration saßen Dutzende junge Oppositionelle in Polizeigewahrsam. Sie hatten am Wochenende "Nieder mit dem Zaren!" geschrien.