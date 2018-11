Oklahoma City Thunder Spieler Dennis Schröder (17) Quelle: AP

Die Thunder bezwangen die New York Knicks mit 128:103 und haben damit neun der vergangenen zehn Partien gewonnen. Spielmacher Schröder brachte es auf 15 Punkte und verteilte zudem zwölf Vorlagen. Es war sein erstes Double-Double in dieser Saison. Die Dallas Mavericks landeten den dritten Sieg in Folge. Beim 118:68 gegen die Utah Jazz verbuchte Maxi Kleber vier Punkte und sieben Rebounds für die Mavs. Daniel Theis erzielte beim 111:82 (51:35) seiner Celtics gegen die Chicago Bulls zwei Punkte.