Dennis Schröder führt den Ball vorbei an Kevin Hürter, Atlanta.

Quelle: dpa

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA den vierten Sieg in Serie gefeiert. Der 26 Jahre alte Spielmacher aus Braunschweig erzielte beim 140:111 (66:58) am Freitag (Ortszeit) gegen seinen Ex-Club Atlanta Hawks 21 Punkte und verteilte zudem acht Assists.



Mit 27 Siegen liegt OKC in der Western Conference als Siebter einen Platz und einen Sieg hinter den Houston Rockets, die mit 131:124 (63:60) bei den Minnesota Timberwolves gewannen. Während Russell Westbrook bei den Gästen mit 45 Punkten und zehn Assists brillierte, saß der deutsche Rockets-Center Isaiah Hartenstein während des gesamten Spiels nur auf der Bank.