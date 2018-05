Schröder habe selbst "in den kritischsten" Zeiten zur Türkei gestanden, sagte er damals. "Das werden wir nicht vergessen." Schröder bezeichnete Erdogan kurz danach als einen "lieben Freund". Das exzellente Verhältnis der beiden scheint von allen aktuellen Verwerfungen in den deutsch-türkischen Beziehungen unberührt geblieben zu sein. Es ist offensichtlich immer noch so gut, dass ein Wiedersehen der beiden in der Türkei im September den Durchbruch für die Freilassung des Menschenrechtlers Peter Steudtner aus der Haft in der Türkei gebracht haben soll.