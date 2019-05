Katzenkinder im Tierheim Berlin.

Quelle: -/Tierheim Berlin/dpa

Drei Katzenbabys sind in Berlin in letzter Minute vor der Schrottpresse gerettet worden. Ein Mitarbeiter habe die Jungen hinter dem Fahrersitz eines alten Autos entdeckt, teilte der Tierschutzverein mit.



Die Polizei bestätigte den Einsatz. Ermittlungen gibt es nicht: Laut Tierschutzverein suchen sich wildlebende Katzen gern Verstecke. Die Jungen wurden ins Tierheim gebracht. Vermittelt werden können die Babys noch nicht. In Berlin gibt es geschätzt mehr als 10.000 freilebende Katzen.