Wir sind doch nur ein Tropfen auf dem heissen Stein, wenn du mal überlegst, was so an Kreuzfahrtschiffen rumfährt. Martin Lehmeier

Serpentinen in Richtung Griechenland, Schlagloch-Slalom durch Albanien – der Benzin-Verbrauch schnellt in die Höhe. "Fridays for Fuckers" klebt an ihren Autos, ein wenig trotzig wirkt das. Martin meint, es gibt Schlimmeres, als mit einem alten Auto über den Balkan zu fahren: "Wir geben hier Geld aus, für Benzin und anderes, von uns haben die Einheimischen was, und wir sehen und erleben was. Wir sind doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn du mal überlegst, was so an Kreuzfahrtschiffen rumfährt."