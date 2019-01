1.000 Demonstranten hatte Luisa Neubauer angemeldet. Auf 2.000 hat sie gehofft, am Ende sind es vier- bis fünfmal so viele. In nur wenigen Wochen hat die 22-jährige Studentin in Berlin eine Demonstration von Schülern in der Fridays-for-Future-Bewegung organisiert, die seit der Klimakonferenz von Kattowitz und auf Initiative der Schwedin Greta Thunberg Freitag für Freitag durch Europa zieht. Das Ziel: die Einhaltung der Klimaschutzziele und des Pariser Abkommens. Und für Deutschland: das Abschalten aller Kohlekraftwerke, spätestens bis zum Jahr 2030. Auch in München gehen heute 3.500 Schüler auf die Straße.