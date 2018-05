Die Hochschulreife berechtigt zum Studium. Symbolbild Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Brandenburg ist es zu einer Panne bei Mathe-Prüfungen zur Fachhochschulreife gekommen. In Cottbus und Lübben wurden die Schüler zu Themen befragt, die im Unterricht nie gelehrt worden waren, wie das Potsdamer Bildungsministerium mitteilte.



In Cottbus seien die Schüler noch rechtzeitig mit neuen Aufgaben versorgt worden, in Lübben sei die Panne zu spät gemeldet worden. Bereits 2017 waren Brandenburger Abiturienten mit Mathematik-Fragen konfrontiert, die nicht behandelt worden waren.