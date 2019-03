Schüler bei der "Fridays for Future"-Demonstration in Bonn.

Quelle: Volker Lannert/dpa

Weit mehr als zehntausend Schüler, Studierende und Unterstützer haben sich allein in Nordrhein-Westfalen am Welt-Protesttag der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" beteiligt. So nahmen in Köln rund 10.000 Menschen an dem Protestzug teil, wie die Polizei bestätigte. In Münster waren es rund 2.300. Im Berliner Invalidenpark kamen Tausende Schüler zusammen.



Auch in anderen deutschen Großstädten versammelten sich Jugendliche, angekündigt waren Kundgebungen in mehr als 210 Orten bundesweit.