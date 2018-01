Am 7. März 2013 traf sich Jochen Knoop mit anderen Mitschülern zu Hause bei einem Mitschüler. Während des Drehs ärgerte sich der damals 16-Jährige über die anderen und ging nach Hause. Einer der Mitschüler verfolgte ihn und rempelte ihn mit dem Ellenbogen an. Hierbei stolperte Jochen Knoop und fiel unglücklich auf den Kopf. Nach zwei Operationen musste er ins künstliche Koma versetzt werden. Seine Schädeldecke wurde entfernt. Seitdem sitzt Jochen Knoop überwiegend im Rollstuhl und geht in eine Internats-Schule für körperbehinderte Menschen. Er braucht mehrmals in der Woche Ergo- und Physiotherapie sowie Hilfe im Alltag.