Die Waffengesetze in New York gehören zu den strengsten in den USA. Aber in anderen Bundesstaaten können sich Jugendliche problemlos Waffen besorgen. "Ich war in den Winterferien, eine Woche nach der Schießerei in Florida, in South Carolina. Wir waren in einem Walmart zum Einkaufen. Ich hätte dort in fünfzehn Minuten einen Waffenschein machen und ein Gewehr kaufen können. Und ich bin erst 16", erzählt Aaron. "Das ist doch total verrückt."