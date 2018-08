Schüsse an Schule in Florida (Videobild). Quelle: Uncredited/WPLG-TV/dpa

An einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida sind Schüsse gefallen. Senator Bill Nelson sprach im Sender Fox News von "mehreren Getöteten". Ähnlich äußerte sich ein Offizieller der Schulbehörde. Der Sheriff schrieb auf Twitter, es seien viele Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden.



Gleichzeitig verließen zahlreiche Schüler unverletzt die Schule. Sie wurden von bewaffneten Polizisten begleitet. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst, wie das Büro des Sheriffs bestätigte.