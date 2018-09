Schüsse an Schule in Florida (Videobild). Quelle: Uncredited/WPLG-TV/dpa

Bei Schüssen an einer Schule in Parkland im US-Staat Florida hat es mindestens zwei Tote gegeben. Das bestätigte am späten Abend der Sheriff des Broward County, Scott Israel. Der Täter sei gefasst, er gehe nicht von weiteren Beteiligten aus.



Es handele sich um einen etwa 18 Jahre alten Mann, möglicherweise einen ehemaliger Schüler. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Gleichzeitig verließen zahlreiche Schüler unter Polizeischutz unverletzt die Schule.