Wieder kam es an einer Schule in den USA zu einem Schusswechsel. Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Ein Schüler hat im US-Bundesstaat Maryland an seiner High School in Great Mills das Feuer eröffnet und ist nach einem Schusswechsel mit einem Polizisten ums Leben gekommen. Zuvor habe er zwei Menschen verletzt, sagte der Sheriff des Bezirks St. Mary's. Ein Mädchen sei in kritischem Zustand, ein Junge stabil.



Erst vor knapp fünf Wochen hatte ein 19-jähriger in Parkland (Florida) 14 Schüler und drei Erwachsene erschossen. Seither gibt es eine breite Schülerbewegung für schärfere Waffengesetze.