Glasscherben im Fenster des Restaurants. Archivbild

Quelle: RUDAW Facebook TV/AP/dpa

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mitarbeiter des türkischen Generalkonsulats in Erbil haben irakische Sicherheitskräfte den Hauptverdächtigen festgenommen. Die kurdischen Anti-Terror-Einheiten teilten mit, der Verdächtige sei bei einer Operation der Sicherheitskräfte gefasst worden.



Am Mittwoch hatte ein Attentäter in einem Restaurant in Erbil drei Menschen erschossen. Unter den Toten war ein Mitarbeiter des türkischen Generalkonsulats in den kurdischen Autonomiegebieten im Norden des Iraks.