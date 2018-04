Tatort in Salzgitter. Quelle: Rudolf Karliczek/dpa

Wegen der Schüsse auf ein zwölfjähriges Mädchen in der Silvesternacht in Salzgitter sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Salzgitter habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig Haftbefehl gegen einen 68-Jährigen erlassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Totschlag."



Der 68-Jährige hatte eingeräumt, die Waffe abgefeuert zu haben. Das Mädchen ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr.