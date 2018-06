Wieder werden die immer gleichen Rituale bemüht. Die Flaggen hängen auf halbmast. Trauernde versammeln sich, zünden Kerzen an. Präsident Donald Trump sagt, seine Gedanken und Gebete gelten den Opfern und ihren Angehörigen. "Thoughts and Prayers" - das hört man oft nach solchen Taten. So oft, dass es fast schon ein wenig abgenutzt klingt. Es gibt Helden in dieser Geschichte. Ein Nachbar, der neben der Kirche wohnt, hört die Schüsse. Er schnappt sich seine eigene Waffe und konfrontiert den Täter, als der das Gebäude verlässt. Er schießt auf ihn. Der Schütze lässt seine Waffe fallen, er flieht zu seinem Auto. Johnnie Langendorff fährt da gerade an der Kirche vorbei. Er sieht den Nachbarn, er hält an. Gemeinsam nehmen sie die Verfolgung des Täters auf. Irgendwann verliert der die Kontrolle über seinen Wagen, er kommt von der Straße ab, das Auto bleibt liegen. Der 26-jährige Kelley erschießt sich. Möglicherweise haben die beiden Männer Schlimmeres verhindert. Langendorff sagt später, er sei von dem Gedanken getrieben worden, den Mann zu stellen. "Ich habe getan, was ich glaubte, tun zu müssen."