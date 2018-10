Israelische Soldaten im Westjordanland. Archivbild Quelle: Atef Safadi/EPA/dpa

Bei einem Angriff im nördlichen Westjordanland sind zwei Israelis getötet worden. Nach israelischen Medienberichten eröffnete ein Palästinenser das Feuer auf drei Angestellte in einer Fabrik nahe der israelischen Siedlung Barkan.



Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei Israelis seien anschließend an ihren schweren Verletzungen gestorben. Eine weitere Frau erlitt schwere Verletzungen. Die israelische Armee teilte mit, Armee und Polizei suchten in der Umgebung nach dem Täter.