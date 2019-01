Polizeiautos stehen am Tatort im kalifornischen Torrance.

Quelle: Ringo Chiu/ZUMA Wire/dpa

Bei einem Streit in einer Bowling-Halle in Kalifornien sind in der Nacht zum Samstag drei Männer erschossen worden. Vier weitere wurden verletzt, wie die Polizei von Torrance in der Nähe von Los Angeles mitteilte.



Offiziell gab es keine Angaben zum Hintergrund der Schießerei. Augenzeugen berichteten aber, dass zwischen zwei größeren Gruppen ein Streit ausgebrochen sei. Zunächst hätten diese aufeinander eingeprügelt, dann seien Schüsse gefallen, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur AP.