Polizisten stehen vor der Kirche in Sutherland Springs

Quelle: -/KSAT/ap/dpa

Ein Mann hat am Sonntag in einer Kirche im US-Staat Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet. Dabei hat er möglicherweise über 20 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Ein Bezirksrat von Wilson County sprach von 27 Todesopfern und berief sich dabei auf Ersthelfer. Die Situation sei aber noch verworren, sagte er dem Sender CNN.



Laut CNN wurde der Täter nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei gestellt und ist tot. US-Präsident Donald Trump wurde in Tokio über die Bluttat informiert.