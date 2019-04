Gedenken an den erschossenen Rapper Nipsey Hussle in Los Angeles.

Quelle: David Crane/SCNG via ZUMA Wire/dpa

Nach dem Mord an dem Rapper Nipsey Hussle hat die Polizei in Los Angeles einen Verdächtigen festgenommen. Ein 29 Jahre alter Mann befinde sich in Polizeigewahrsam, teilten die Behörden mit.



Hussle war am Sonntag auf einem Parkplatz in Los Angeles erschossen worden. Der mutmaßliche Täter sei mit dem Rapper in Streit geraten, teilte die Polizei nach Angaben der "Los Angeles Times" mit. Der Mann habe dann eine Waffe geholt und geschossen. Hussle war dieses Jahr für einen Grammy nominiert.