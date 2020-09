Polizeieinsatz in Milwaukee.

Quelle: Morry Gash/AP/dpa

Ein Mann hat in Milwaukee in einem Industriegebäudekomplex das Feuer eröffnet, fünf Menschen erschossen und sich anschließend selbst getötet. Der mutmaßliche Täter sei ein 51-jähriger Mann aus Milwaukee, teilte die Polizei in der im US-Staat Wisconsin gelegenen Stadt mit. In dem Gebäudekomplex sind Büros und eine Brauerei untergebracht.



Der Bürgermeister von Milwaukee, Tom Barrett, sprach von einem "schrecklichen" Geschehen. Auch US-Präsident Donald Trump reagierte: "Wir schicken unser Beileid."