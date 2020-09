Einsatzkräfte der Polizei in New York. Symbolbild

Quelle: Andres Kudacki/AP/dpa

Vier Männer sind in New York durch Schüsse getötet worden. Zwei weitere Männer und eine Frau seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.



Die Polizei sei am Samstagmorgen zum Tatort in Brooklyn gerufen worden. Es habe keine Festnahmen gegeben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Informationen seien vorläufig, die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher.