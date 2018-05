Schülerdemo für schärferes Waffenrecht. Quelle: Mark Wallheiser/FR171224 AP/dpa

Eine Woche nach dem Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten haben Tausende Schüler für eine Verschärfung des US-Waffenrechts demonstriert. Auch in anderen Landesteilen gab es Proteste.



Unterdessen hat das Repräsentantenhaus von Florida einer Verschärfung des Waffenrechts eine klare Absage erteilt. Es ging um ein Gesetz, das ein Verbot bestimmter halbautomatischer Gewehre und großer Magazine eingeleitet hätte. Für den 24. März planen die Schüler eine Großdemonstration in Washington.