Die zugrunde liegenden Zahlen der Bundesagentur für Arbeit belegen den Anstieg derjenigen, die "Schulbedarf" erhalten: "Gerade von Dezember 2014 bis Dezember 2017 ist die Zahl der ausländischen Kinder um fast das Doppelte gestiegen", erläuterte ein Sprecher. Bei der Zahl der Leistungsempfänger insgesamt steht Nordrhein-Westfalen mit rund 300.000 bedürftigen Schulkindern an der Spitze, in Berlin sind es etwa 98.000, in Rheinland-Pfalz 39.000 Schüler.