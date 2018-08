Schulbus-Unfall in Frankreich. Quelle: Matthieu Ferri/France Bleu/AP/dpa

Einen Tag nach dem schweren Schulbus-Unfall in Südfrankreich mit vier toten Kindern und rund 20 Verletzten ist die Ursache immer noch unklar. Der Unfall hatte sich am Donnerstag an einem beschrankten Bahnübergang in Millas westlich von Perpignan ereignet, das nahe der spanischen Grenze am Mittelmeer liegt.



Die Ermittlungen drehen sich laut Medienberichten unter anderem um die Frage, ob die Schranken des Übergangs vor dem Zusammenprall des Zuges mit dem Bus tatsächlich geschlossen waren.