"Ich bin der Typ, der den Präsidenten und seine Familie beschützt", beschrieb Cohen sein Selbstverständnis noch im September 2017 im Gespräch mit "Vanity Fair". In diesem Bestreben ging er damals so weit, in seiner Darstellung des letztlich gescheiterten Projekts für einen Trump Tower in Moskau die Fakten zu verbiegen - damit es so aussah, als habe sich sein Chef nur eher peripher damit befasst.