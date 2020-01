Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer lehnt eine Lockerung der Schuldenbremse strikt ab. "An die Schuldenbremse würde ich niemals rangehen", sagte Kramer. "Wenn wir nun wieder großzügig Schulden aufnehmen würden, verlagern wir den Kapitaldienst auf die nächste Generation."



Es gebe zwar einen großen Investitionsstau, sagte Kramer. "Wir schieben aber gleichzeitig am Jahresende etwa 60 Milliarden Euro an nicht abgerufenen Investitionsmitteln und Haushaltsreserven vor uns her."