Schlusslicht ist Bremerhaven, wo fast 22 Prozent der Menschen zu hohe Schulden haben. Daneben kämpfen vor allem in Sachsen-Anhalt, in Berlin und im Ruhrgebiet viele Einwohner mit Überschuldung. In den östlichen Bundesländern hat sich die Situation in den vergangenen Jahren jedoch entspannt. Dort ist die Überschuldungsquote seit 2004 gesunken, während sie in den westlichen Bundesländern gestiegen ist.