Konkret sollen in Frankfurt Fahrverbote für einen Teil der Innenstadt festgeschrieben werden - und zwar für Diesel-Fahrzeuge der Norm Euro 4 und älter sowie Benziner der Euroklasse 1 und 2 ab dem 1. Februar 2019 und für Euro-5-Diesel ab September 2019. Das Verbot sei "notwendig, weil alle übrigen vom Land in Betracht gezogenen Maßnahmen nicht zu einer wirksamen Reduzierung der Stickstoffdioxid-Emissionen in angemessener Zeit führen", erklärte Richter Rolf Hartmann.



Die Klage der DUH richtete sich formal gegen das Land Hessen, das für die Fortschreibung der Luftreinhaltepläne verantwortlich ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Umwelthilfe hat wegen der Grenzwert-Überschreitung in vier hessischen Städten geklagt. Neben Frankfurt sind das Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach. Frankfurt, so Resch, habe eine der schlechtesten Luftqualitäten in Deutschland.