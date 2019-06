Von vielen Seiten kamen Warnungen vor voreiligen Schlüssen. "Wir sind dabei, die Lage zu bewerten und Informationen zu sammeln", sagte ein EU-Beamter. Der frühere deutsche Botschafter in Washington, Jürgen Chrobog, sagte im "Deutschlandfunk", für eine Täterschaft des Iran gebe es keine Beweise. Er halte die Iraner inzwischen "für vernünftiger, für berechenbarer" als die USA, sagte der Ex-Diplomat. Durch einen Krieg hätte Teheran laut Chrobog "noch mehr zu verlieren". Trump habe aber ebenfalls kein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung in der Region.