Länder starten Initiative für Schulen in Problemvierteln. Quelle: Maja Hitij/dpa

Die von SPD, Grünen und Linken geführten Länder wollen eine Initiative für Schulen in sozialschwächeren Stadtteilen starten. Der Vorstoß werde in der Kultusministerkonferenz eingebracht, sagte Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD).



Rabe ist Sprecher der von SPD, Grünen oder Linken geführten Landes-Kultusministerien. Die Bundesregierung forderte er auf, dies zu einem gemeinsamen Bund-Länder-Förderprogramm zu machen. Das Programm solle so schnell wie möglich stehen und umgesetzt werden.