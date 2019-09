heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Wegen eines Feuers in einer Chemiefabrik haben die Behörden im nordfranzösischen Rouen und in umliegenden Gemeinden Schulen und Kinderkrippen geschlossen. Die Fabrik des Unternehmens Lubrizol, das Zusatzmittel für Öle herstellt, wurde von Explosionen erschüttert.



Das Innenministerium fordert die Bürger auf, so weit wie möglich in Gebäuden zu bleiben und sich nicht dem Rauch auszusetzen. Menschen kamen bislang nicht zu Schaden. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht.