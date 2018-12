Eine Schülerin mit einem Kopftuch. Symbolbild

Quelle: Wolfram Kastl/dpa

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) spricht sich für ein Kopftuch-Verbot für junge Mädchen an Schulen und Kindergärten aus. "Mädchen sollten lernen, dass Gott sie nicht straft, wenn sie kein Kopftuch tragen", heißt es in einem offenen Brief Palmers an den "Mädchentreff Tübingen".



Palmer teilt in dem Schreiben mit, Erstunterzeichner einer Petition der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes zu sein. Sie fordert ein Verbot des sogenannten Kinderkopftuchs in öffentlichen Räumen.