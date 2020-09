Iranerinnen mit Schutzmasken.

Quelle: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa/Archivbild

Die Ausbreitung des Coronavirus im Iran hat den Alltag in dem Land erheblich eingeschränkt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden vorläufig in einigen Städten die Schulen und Universitäten geschlossen. Auch Kinos bleiben zunächst zu, Theater- und Konzertveranstaltungen wurden abgesagt. Erstliga-Fußballspiele werden zwar wie geplant ausgetragen, aber ohne Zuschauer.



Berichte über das Coronavirus hatten wenige Wochen vor dem persischen Neujahrsfest am 20. März für Verunsicherung gesorgt.