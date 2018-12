Ratte (Symbolbild).

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine Inspektion in mehr als 200 italienischen Schulkantinen hat in zwei krassen Fällen Rattenkot in der Küche und Insekten im Sandwich zu Tage befördert. Von 224 landesweit untersuchten Schulküchen habe mehr als ein Drittel gegen Gesundheitsvorschriften verstoßen, teilte das Gesundheitsministerium mit.



Die Polizei schloss sieben Kantinen und erstattete gegen 14 Menschen Anzeige. Sie verhängte Bußgelder über 576.000 Euro und beschlagnahmte mehr als zwei Tonnen Lebensmittel.