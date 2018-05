Trauernde halten Rosen für die Toten von Santa Fe. Quelle: David J. Phillip/AP/dpa

Tödliche Schüsse an einer Schule in Texas haben in den USA die Debatte über die Waffengesetze neu entfacht. Präsident Donald Trump versprach in einer ersten Reaktion besseren Schutz für Schüler. Er sprach von einer "absolut schrecklichen" Tat.



Schon nach dem Schulmassaker in Florida mit 17 Toten im Februar hatte Trump zugesagt, sich für schärfere Waffengesetze stark zu machen. Wenige Wochen später sicherte der Präsident jedoch der mächtigen Waffenlobby NRA erneut seine Unterstützung zu.