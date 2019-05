Gedenkstätte für die Opfer des Massakers in Littleton.

Quelle: David Zalubowski/AP/dpa

Mit einer Mahnwache haben Überlebende und Hinterbliebene des Massakers an der Columbine High School vor 20 Jahren gedacht. Dutzende versammelten sich am Freitagabend an einer Gedenkstätte in Littleton.



Bei dem Massaker am 20. April 1999 hatten zwei Jugendliche zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen und 24 weitere Menschen verletzt. Anschließend töteten die Täter sich selbst. Bei der Mahnwache kritisierten Überlebende, die Regierung habe nicht genug gegen die Waffengewalt unternommen.