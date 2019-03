Umweltaktivistin Luisa Neubauer organisiert die Schulstreiks mit.

Die Umweltaktivistin Luisa Neubauer fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich mehr Ehrgeiz im Kampf gegen den Klimawandel. Im Verkehr oder der Landwirtschaft seien weitreichende Veränderungen nötig, sagte die 22-jährige Studentin. Sie ist eine der Organisatorinnen der "Fridays for Future"-Bewegung, die freitags zu Schulstreiks für mehr Klimaschutz aufrufen.



Heute soll es weltweit so viele Schulstreiks wie nie geben. Rund 1.700 Demonstrationen in mehr als 100 Staaten werden erwartet.