Wolfgang Tiefensee erinnert Schulz an das Zitat von einst. Der designierte thüringische SPD-Chef und ehemalige Bundesverkehrsminister rät Schulz, sich an die eigene Aussage zu halten. "Eine 180-Grad-Wende in dieser Frage würde die Glaubwürdigkeit von Martin Schulz erschüttern", sagt Tiefensee der "Welt". "Er sollte im eigenen Interesse möglichst schnell klar machen, dass er nicht in ein Kabinett Merkel eintreten will." Alles andere wäre niemandem zu erklären. Das sitzt. Eigene Leute, die dem Chef raten, sich an das eigene Wort zu halten. Schulz' Autorität als SPD-Chef erodiert.



Aber die SPD wäre nicht die SPD, wenn sie nicht auch über diese Frage trefflich streiten würde. SPD-Vorstandsmitglied Matthias Miersch etwa stellt sich gegen die Forderung Tiefensees nach einem Amtsverzicht des SPD-Chefs. "Selbstverständlich" könne Schulz in einem möglichen "GroKo"-Kabinett sitzen, sagt Miersch im gemeinsamen Morgenmagazin von ZDF und ARD. Längst fällt intern Schulz' Name, wenn es um den Chefposten im Auswärtigen Amt geht. SPD-Vize Ralf Stegner versucht, die Diskussion einzufangen. "Ich halte von öffentlichen Vorschlägen für den Parteivorsitzenden überhaupt nichts", sagt Stegner n-tv.